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الصناعة: تسجيل 20 ألف طلب على الموقع الإلكتروني ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:42 م
مبادرة إحلال وتجديد
مبادرة إحلال وتجديد السيارات
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حمزة شعيب
قال الدكتور ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، إنه تم تسجيل 20 ألف طلب على الموقع الإلكترونى خلال أسبوع واحد فقط ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات؛ وهو الأمر الذي يدل علي ثقة المواطنين في المبادرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"، "أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المواطنين على إحلال السيارات من خلال أقساط تتناسب مع مستوى الدخل وتقليل الفائدة".

وكانت الحكومة بدأت في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحلال وتجديد السيارات القديمة، بهدف الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية، ووجه الرئيس السيسى ، بضم السيارات الملاكي للمبادرة ، بعدما كانت تقتصر على سيارات الأجرة والأوتوبيسات والنقل فقط.

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