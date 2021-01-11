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حوادث

نشر الفيديو على يوتيوب .. ضبط شخص تنمر على مهتز نفسيا بكلب

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:45 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخص بالتنمر على أحد المواطنين.

وتم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" متضمنًا قيام شاب بالتنمر على أحد المواطنين مستخدمًا "كلب" .  

وبالفحص تبين قيام "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية – له معلومات جنائية"، بالتعدى على أحد المواطنين "مهتز نفسيًا " مقيم بذات الناحية – له معلومات جنائية، أثناء سيره بدائرة القسم مصطحبًا الكلب الخاص به وقيامه بالسماح له بالهجوم على الشخص المشار إليه وطرحه أرضًا.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم وبصحبته الكلب المستخدم فى الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد التنمر على الأخير ، وجذب إنتباه المارة بالمنطقة محل البلاغ .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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