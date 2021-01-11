حملات مكثفة لمتابعة إلتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات التعقيم وكذا المتابعة لكافة الإجراءات الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات.

شهدت مجمعات المواقف بنطاق المحافظة حملات مكبرة لمتابعة إلتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات مع تطبيق القانون وفرض الغرامات الفورية على المخالفين حرصا صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.

وأكد المحافظ على استمرار عمل جميع اللجان والجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مناشدًا جموع المواطنين من ابناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وكان قد أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق مراكز ( أبو حمص - مركز دمنهور - رشيد - مركز وبندر كفر الدوار - كوم حماده - حوش عيسى - ايتاى البارود - ادكو - الدلنجات - شبراخيت - النوبارية - ابو المطامير - الرحمانية )، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.

وتنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات المرورية عن الآتي :-

- متابعة أماكن الدروس الخصوصية بمركز ومدينة كوم حمادة، وتم رصد مركز قام بفتح المكان بعد الغلق تحرير محضر بالواقعة وغلقه مرة أخرى.

- المرور على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة نظير بمركز كفر الدوار، وتم غلق وتشميع 4 مقرات.

- المرور على مراكز الدروس الخصوصية بقري (جواد حسني و كيمان دميسة و كفر حصام وكوم القناطر) بمركز أبو حمص، وتم الغلق والتشميع لمركزين معلم بمدرسة كوم القناطر الإعدادية وآخر معلم إنجليزي بمدرسة عمران.

- متابعة مقرات الدروس الخصوصية بمركز الرحمانية، تبين وجود معلم كيمياء وتم اخذ اقرار بعدم اعطاء دروس خصوصية وكذا غلق حضانة بها ٣ فصول لعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ويذكر أن شدد محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب ومكافحة الإحتكار وضبط الأسواق، مع المتابعة المستمرة لإلتزام المحال بتطبيق القرارات الإحترازية التى إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومنها غلق المحلات خلال المواعيد المحددة والإلتزام بالحظر .

فى نفس السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار وكوم حمادة والدلنجات بشن عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع أقسام الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي غلق وتشميع ٨ محلات لمخالفتهم القرارات الخاصة بمواعيد الغلق بنطاق قرية زُهرة بكفر الدوار كما تم غلق مقهى ومصادرة مشتملاتها لمخالفتها قرار الحظر و فض وإلغاء عدة أسواق للخضر والفاكهة بنطاق قرى كوم حمادة،

كما تم غلق سوق المواشي بكوم قرطاس بالدلنجات وأيضا إزالة الأسواق بقريه الوفائية والاكتفاء بالبيع والشراء من خلال منافذ البيع والمحلات فقط

و ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية والحرص الدائم على تطهير وتعقيم المنازل وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم وصحتهم.



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