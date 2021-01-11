اتهمت الجمهوريين بحمايته.. بيلوسي تمهل مايك بنس 24 ساعة لاتخاذ قرار عزل ترامب

أصدرت "نانسي بيلوسي"، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بيانًا بعد رفض الجمهوريين في مجلس النواب، طلب الموافقة بالإجماع على تبني تشريع من قبل عضو الكونجرس "جيمي راسكين"؛ يدعو نائب الرئيس، إلى تعبئة مجلس الوزراء لتفعيل التعديل الخامس والعشرين؛ لإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة بسبب تحريضه على قلب نتائج الانتخابات الرئاسية وترويجه لفكرة تزوير التصويت لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.





وقالت "بيلوسي"، في بيانها، "يوم الأربعاء، حرض الرئيس على تمرد مميت ضد أمريكا استهدف قلب ديمقراطيتنا.. يمثل الرئيس تهديدًا وشيكًا لدستورنا وبلدنا والشعب الأمريكي، ويجب عزله من منصبه على الفور".





وأضافت "اليوم، في جلسة شكلية، قدم الزعيم هوير طلب الموافقة بالإجماع على تبني تشريع من قبل عضو الكونجرس جيمي راسكين يدعو نائب الرئيس لتعبئة مجلس الوزراء لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لإقالة الرئيس".





وتابعت "رفض الجمهوريون في مجلس النواب هذا التشريع لحماية أمريكا، مما مكن الرئيس من مواصلة أعمال الفتنة وعدم الاستقرار. إن تواطؤهم يعرض أمريكا للخطر، ويقوض ديمقراطيتنا، ويجب أن ينتهي".





وأعلنت "سيتناول مجلس النواب بعد ذلك تشريعات راسكين بشكل منتظم لدعوة نائب الرئيس لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لإقالة الرئيس، كما ندعو نائب الرئيس للرد في غضون 24 ساعة بعد تمريره.. كخطوتنا التالية، سوف نمضي قدمًا في تقديم تشريع العزل إلى القاعة، إن تهديد الرئيس لأمريكا ملح ، وكذلك سيكون عملنا".



