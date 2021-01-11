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مستشار الرئيس للصحة: حالة وائل الإبراشي تستدعي استمراره بالمستشفى

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:14 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن فاعلية لقاح كورونا المستجد، مؤكدا أن كل الجهات العلمية أكدت أن اللقاح يقلل من نسب الإصابة بالفيروس.


وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم، الإثنين، أن هناك جدولًا زمنيًا للقاحات، حيث الوزارة بدأت تعد برامج ومراكز لإعطاء اللقاحات، والأولويات لـ الفرق الطبية، وكبار السن، والمرضى ذوي الأمراض المزمنة.
 
وأكد أن لا توجد جهة أو مؤسسة واحدة أو دولة واحدة تستطيع إنتاج كمية لقاحات للعدد المستهدف على مستوى العالم، والمصادر ستكون متعددة. 

كشف تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا وخالد سليم والإعلامي وائل الإبراشي.

وقال تاج الدين، إن نتيجة مسحة كورونا للفنانة يسرا وخالد سليم ظهرت أمس وكانت سلبية.

وعن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، رد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، قائلا "حالة وائل الإبراشي مازال في المستشفى، وأمامه بعض الوقت".

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