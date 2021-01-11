أستاذ علم الاجتماع : مصر ستظل في خطر إلى أن تأتي الساعة ..فيديو

ان مصر كانت مطمع للجميع منذ

كما انها عاشت في خطر وسوف تظل مصر في خطر الي ان تأتي الساعة، مؤكدة

وأضافت هدى زكريا خلال لقائها في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة، ان هناك كثير من اللاجئين جاءوا إلى مصر لانها جنة وهناك كثيرين حاولوا غزوها للسيطرة على هذه الجنة، مشيرة إلى أن أهل مصر وهم المصريين يعلمون انهم دائما معرضون للخطر .

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر اليوم تقريرًا سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.





وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات استهدافًا بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9%، وذلك مقارنة بـ 26.1% في 2019، و16.9% في 2018، و12.2% في2017، و8.5% في 2016، و4.1% في 2015، و2.3% في 2014.





وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2020، أوضح التقرير أن شهر أبريل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 11.5%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة 10.2%، بينما بلغت في نوفمبر 9.8%، ويونيو 9.7%، وأكتوبر 8.1%، وسبتمبر 7.8%، ويوليو 7.6%، وأغسطس 6.8%، ومارس 6.5%، ويناير 6%، وفبراير 5.5%.



