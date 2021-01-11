أستاذ علم الاجتماع : مصر ستظل في خطر إلى أن تأتي الساعة ..فيديو

قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي، إ
ن مصر دائما وعلى مدار تاريخها تتعرض للشائعات كما انها عاشت في خطر وسوف تظل مصر في خطر الي ان تأتي الساعة، مؤكدة ان مصر كانت مطمع للجميع منذ
أن كانت
تسمى الجنة .
وأضافت هدى زكريا خلال لقائها في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة، ان هناك كثير من اللاجئين جاءوا إلى مصر لانها جنة وهناك كثيرين حاولوا غزوها للسيطرة على هذه الجنة، مشيرة إلى أن أهل مصر وهم المصريين يعلمون انهم دائما معرضون للخطر .
وأوضحت هدى زكريا ،
أن المصريين عاشوا مع الخطر المحيط بمصر وقاموا بالتغلب عليه
وتحويله إلى ميزة لصالحهم، مؤكدة
أن مصر في لحظة بنيان
قوية الان
وأعدائها يتر
قبون التطورات وهم في حالة قلق.
كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر اليوم تقريرًا سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.
وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات استهدافًا بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9%، وذلك مقارنة بـ 26.1% في 2019، و16.9% في 2018، و12.2% في2017، و8.5% في 2016، و4.1% في 2015، و2.3% في 2014.
وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2020، أوضح التقرير أن شهر أبريل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 11.5%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة 10.2%، بينما بلغت في نوفمبر 9.8%، ويونيو 9.7%، وأكتوبر 8.1%، وسبتمبر 7.8%، ويوليو 7.6%، وأغسطس 6.8%، ومارس 6.5%، ويناير 6%، وفبراير 5.5%.
وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقًا لنسبة استهداف الشائعات، جاء في التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%، تلاه التعليم بنسبة 18.4%، والاقتصاد بنسبة 15%، والتموين بـ 9.8%، والزراعة بنسبة 9%، والإسكان بنسبة 4.3%، والسياحة والآثار بنسبة 4.1%، والتضامن الاجتماعي بنسبة 4%، والوقود والكهرباء بنسبة 4%، والإصلاح الإداري بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3%.