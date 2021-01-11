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فن

تفتكروا إيه اللي هيحصل .. الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد 30 مارس

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:37 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
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القسم الميداني
شارك الفنان احمد الفيشاوي جمهوره عبر حسابه بإنستجرام بفيديو قصير من فيلمه الجديد 30 مارس .

وكتب الفيشاوي على الفيديو قائلا " 30 مارس تفتكروا ايه اللي هيحصل". 

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البوستر الأول لأحدث أفلامه "30 مارس" الذي يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وخالد الصاوي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وضم البوستر النجم احمد الفيشاوي وخالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد خالد صالح وصبري فواز وأسماء ابو اليزيد وعلق قائلًا "30 مارس".

فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد.
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