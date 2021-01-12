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اقتصاد

القومي للحوكمة يناقش ميثاق المواطن .. اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:01 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  اليوم الثلاثاء، اطلاق حوارا مجتمعيا تحت عنوان " ميثاق المواطن" وأهميته في التحسين المتواصل لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال  المعهد القومي للحكومة التابع للوزارة.

أشارت الوزارة في تقرير صادر عنها، إن الحوار سيتم تنظيمه عبر تقنية Zoom، وتستتهدف الورشة معرفة الخدمات المقدمة للمواطنين كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بحيث تصبح هذه الخدمات تُلبي بفعالية حاجات ورغبات المواطنين من متلقي الخدمة دون تمييز.


وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن الحوار المجتمعي يأتي في إطار تطبيق معايير الشفافية والمساءلة ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وإتاحة البيانات، وفي ضوء تعزيز الشراكات بين كل شركاء التنمية، وتعزيز المساءلة وسيادة القانون، وهو ما يهدف في النهاية إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

فيما أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن ميثاق المواطن يعد تعهدًا يصدر من قبل الجهة المقدمة للخدمة تجاه عملائها بأن تتولى تقديم أو توفير الخدمة وفقًا لمعايير جودة معلنة متفق عليها، بحيث يمثل هذا التعهد بما يتضمنه من معايير أساسًا لمحاسبة الجهة المقدمة للخدمة، مؤكدة أن أهمية ميثاق المواطن تبرز في كونه يعد أداة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وإطار زمني محدد، مع التزامات محددة من الجهة الحكومية مقدمة الخدمة لعملائها.

أضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنه يمكن لأي قطاع بالدولة المشاركة بالحوار المجتمعي، الذي يعقد على مدار خمس جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء يمثلون المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الرقابية، وموظفي الخدمة المدنية، والأكاديميين.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يثمر الحوار المجتمعي عن وثيقة عامة قابلة للتنفيذ لميثاق المواطن يسهل تطبيقها ومتابعتها وتحديثها من ذوي الشأن.
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