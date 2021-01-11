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مستشار الرئيس للصحة يشرح سبب تحور فيروس كورونا .. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:09 م
كورونا
كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن سلالات الفيروسات متقلبة ومتغيرة بطبيعتها.  

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم دراسة أنواع الفيروسات المنتشرة في العالم كل عدة أشهر ويتكون منها التطعيم الجديد الذي يتم استخدامه.

وأشار إلى أن الفيروس الذي لا نراه لديه القدرة على التغير والتحور لكي يعيش، موضحا أن الفيروس يغير الشكل المناعي الخاص به لكي يدخل جسم الإنسان بدون مقاومة. 

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن فيروس كورونا قابل للتحور، ولكن التحور الذي حدث لفيروس كورونا ليس كبيرا، معقبا: «السلالات القديمة للفيروس موجودة والجديدة قليلة جدا ولا بد أن يحدث لها تحور ليس في مصر فقط بل في العالم كله».
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