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رياضة

أنباء عن تغريم الجبلاية سيد عبدالحفيظ ومدرب بيراميدز ماليا

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:56 م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
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يسري غازي
ترددت أنباء قوية عن إصدار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار سيد بنداري العديد من العقوبات الصارمة خلال اجتماعها الذى انعقد اليوم الاثنين بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

وأفادت الأنباء بقيام لجنة انضباط الجبلاية بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وهاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز وحلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، بعد الهجوم الصادر من جانبهم ضد الحكام فى الآونة الأخيرة خلال مباريات فرقهم بالدورى الممتاز.

وأشارت الأنباء إلى قيام لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة بإصدار عقوبة الإيقاف ضد مدرب انبي لفريق 2006 عماد عزت حسانين 10 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه اعتدائه بالضرب على حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وكان فريق بيراميدز تعادل اليوم الاثنين مع نظيره فريق وادى دجلة بهدف لكل منهما تقدم للفريق السماوي رمضان صبحي ثم تعادل حسام عرفات للفريق الدجلاوى.

يذكر أن النادى الاهلي يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ١٣ نقطة ويحل الزمالك وصيفا بنفس النقاط وبفارق الأهداف فيما يحل فريق الجونة فى المركز الثالث برصيد ١١ نقطة.
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