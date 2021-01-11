قرار جديد من التعليم بشأن نظام الدراسة والتقديم في المدارس التجارية والفندقية

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بشأن تعديل بعض تفاصيل نظام الدراسة والضوابط الخاصة بتقديم الطلاب بالصفوف الثلاثة بالمدارس التجارية والفندقية نظام السنوات الثلاث والخمس.





وأوضح قرار وزير التربية والتعليم، أنه يتم توزيع الطلاب على الشعب في بداية الصف الثانى بالمدارس الثانوية الفنية التجارية والفندقية نظام السنوات الثلاث طبقا للضوابط التالية:





- تمثل جميع الشعب بالمدرسة الواحدة على أن يتم عمل تنسيق داخلي بالمدرسة طبقا لرغبات الطلاب ومجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب في نهاية الصف الأول الثانوى





- يجب ألا يقل عدد الطلاب بالفصل الواحد عن 20 طالبا على أن يكون الفصل شعبة واحدة

- لا يتم الجمع بين أكثر من شعبة بالفصل الواحد

- يتم اختيار الطالب للشعبة عن طريق بطاقة رغبات يوقع عليها الطالب وولي أمره ويدون فيها الطالب جميع الشعب طبقا لترتيب رغباته

- لا يجوز تكرار شعبة من الشعب أو عدم كتابة إحدى الشعب بالبطاقة مقرونا بها مجموع درجاته بالصف الأول حتى يتم الترجيح بين الشعب عن طريق لجنة يتم تشكيلها بالمدرسة تسمي لجنة التنسيق الداخلی.





- بالنسبة للمدارس التي لا يسمح عدد الطلاب فيها بتمثيل جميع الشعب يتم الرجوع فيها إلى رغبة الطالب، ومجموعه بالصف الأول والاقتصار على شعبة أو اتنين بالمدرسة





- بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في التحويل من شعبة لأخرى يتم ذلك خلال أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد ، بشرط أن يكون مجموع درجات الطالب الحاصل عليها بالصف الأول يسمح بدخوله الشعبة المراد التحويل إليها.





- لا يجوز التحويل من شعبة إلى أخرى بالصف الثالث الثانوى لإختلاف نوعية المناهج التى درسها الطالب بالصف الثاني





وقالت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للمدارس الفنية التجارية الفندقية المطبق فيها المناهج القائمة على منظومة الجدارات فضوابطها كالتالي :

- يتم تمثيل جميع المهن البرامج بالمدرسة من بداية الفصل الدراسي الثاني بالصف الأول لعدم حدوث خلل في هيئات التدريس بالمدرسة والموزعة على المهن البرامج ولمسايرة تنوع سوق العمل.





- بالنسبة للمدارس الفندقية يتم التوزيع طبقا لإمكانيات كل مدرسة من الأماكن المخصصة للتدريبات العملية ، و يتم توزيع الطلاب على المهن البرامج طبقا لرغبات كل طالب عن طريق بطاقة رغبات يوقع عليها الطالب وولي أمره ، ويدون فيها الطالب جميع المهن والبرامج بالترتيب طبقا لأولوية رغباته





- لا يجوز أن يترك الطالب إحدى المهن دون تدوينها ولا يجوز له تكرار مهنة.



