بن حليب يوجه الضربة القاضية للإسماعيلي ويسجل الهدف الثالث للرجاء بالبطولة العربية

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، الهدف الثالث أمام الإسماعيلي، في إياب الدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".









سجل الهدف محمود بن حليب فى الدقيقة 86 من زمن المباراة، عقب عرضية مميزة من الجانب الأيسر أسكنها لاعب الرجاء بسهولة فى مرمى محمد صبحي حارس الاسماعيلي.





وسجل الهدف الأول محسن متولي من ركلة جزاء فى الدقيقة 62 من زمن المباراة، بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي محمود بيومى فى تشتيت الكرة لتضيع منه ويستغلها لاعب الرجاء ويدخل منطقة الجزاء ليضطر مدافع الدراويش لعرقلته.





وسجل الهدف الثاني بين مالانجو فى الدقيقة 69 من زمن المباراة، بعد عرضية مميزة من الجانب الايمن ليتقبلها مهاجم الرجاء برأسية قوية فى مرمى محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي.



