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فن

تامر عبد المنعم ينعى والد الفنان بيومى فؤاد

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:12 م
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
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سعيد فراج
نعى الفنان تامر عبدالمنعم، الفنان بيومي فؤاد، في وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا منذ دقائق قليلة.

ومن جانبه أعرب تامر عبدالمنعم عن حزنه بوفاة والد زميله بيومي وقال : تتقدم أسرة ماركيز هاوس وجميع العاملين بها وأسرة فيلم "الشنطة" بخالص العزاء لوفاة والد الزميل بيومي فؤاد إن لله وإن إليه راجعون ورحمة الله علي الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم هو المؤلف والمنتج لفيلم "الشنطة" بيومي فؤاد الذي سيعود لتصويره بعد أيام قليلة بطولة بيومي فؤاد وشيرين وديما الحايك وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي من إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي وشركة ماركيز هاوس ومن إخراج أحمد البدري تأليف تامر عبدالمنعم ومن إخراج أحمد البدري.
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