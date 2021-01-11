وزيرة الصحة تحذر: توجه للمستشفى فورًا في هذه الحالة

طالبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التوجه للمستشفي فورا في حالة وصول مستوي الأكسجين لدي أي مواطن لـ92%.





ونوهت إلى أن الأوضاع مستقرة فى مستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك 21 % انخفاضا في الإصابات، وأن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15 % ، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة 8% متوسط ، وارتفع الشفاء 5 % .





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدم برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "أون أي"، أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات، وال 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا، مضيفة" مصر من أقل دول العالم في وفيات الأمراض المزمنة بسبب كورونا".





وتابعت: "كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لان كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".