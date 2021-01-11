وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل وأسباب إغلاق شركة الحديد والصلب..فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام انه فى بداية عام 2019 عندما توليت الوزارة وجدت مناقصة للتحديث خاصة بشركة الحديد والصلب تم وضع الشروط الخاصة بها سنة 2017 وقام بوقفها وزير الاعمال السابق وطلب تحديث الدراسة الخاصة بهذه المناقصة .





واضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ،: بعد ذالك قمنا بجلب الاستشاري العالمي الذى قام بعمل هذه الدراسة سنة 2015 وطلبنا منة تحديثها وقال لنا ان الاضرار التي نتجت عن التشغيل بسبب عدم وجود ادارة كفؤة ادى الي الخلل المتواجد في افران شركة الحديد والصلب .





واوضح هشام توفيق ، ان الاستشاري عندما طلبنا منة التحديث طلب منا ان نقوم بتشغيل الافران لمدة 3 شهور متصلة مؤكدا ان الادارة الخاصة بشركة الحديد والصلب عجزت عن تشغيل الافران لمدة 15 يوم متصلة وجاء القرار بعدم تكملة هذا المشروع .



