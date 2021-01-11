الري الحديث يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية| تفاصيل

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الري الحديث من أهم الموضوعات التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا كجزء من محاور الخطة القومية لترشيد استخدام المياه.





وأضاف محمد غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر دولة شحيحة في مواردها المائية بشكل لا يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة.





وتابع محمد غانم "نحن في حاجة إلى إدارة رشيدة للموارد المائية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث مما ينعكس على كمية المياه المستخدمة في الري".





وأكد محمد غانم "استخدام أنظمة الري الحديث يوفر مكاسب اقتصادية للفلاح بزيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية".





ولفت محمد غانم إلى أن "الدولة تتجه نحو تشجيع الفلاحين على استخدام أنظمة الري الحديث لتحقيق أقصى إنتاجية من المحاصيل الزراعية في نفس الرقعة الزراعية".



