ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سامي الشيشيني يكشف سبب رحيله عن أسوان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:11 ص
سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
Advertisements
عبدالله هشام
قال سامي الشيشيني، المدير الفني السابق لنادي أسوان، إنه سعيد بالفترة التي قضاها مع أبناء الجنوب، مؤكدا احترامه الكامل لإدارة النادي.

وأضاف سامي الشيشيني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أسوان فرط في العديد من نجومه لتوفير سيولة مادية، وتأجيل القيد إلى 30 نوفمبر الماضي جعل أسوان يضطر للتعاقد مع اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع أندية".

وأكمل:" أبلغت إدارة اسوان إن نتائج الفريق لن تكون جيدة في أول 4 أو 5 مباريات، ولم نكن نتوقع فوز أسون على إنبي وطلائع الجيش، وبدأت الدوري بدون مهاجم بعد رحيل فادي فريد وكريم الطيب".

وأشار إلى أن :"الدوري الحالي هو الأقوى فى مصر حتى إن سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، لديهما إمكانيات مالية كبيرة، والمدرب اللي مش عارف إمكانيات لاعبيه مايستحقش يدرب".

واضاف:" عانينا بشكل كبير من ضغط المباريات ولم نكن نملك البديل الكفء، وقدمنا مباريات جيدة وكنا نستطيع الضغط على أي فريق وضغطت على مصر المقاصة لأننا كنا في راحة لمدة 11 يوما".

واستطرد:" رفضت تقديم استقالتي من تدريب أسوان حتى تكون لدى فرصة لقيادة فريق آخر والحفاظ على حقي في الشرط الجزائي، وتلقيت عدة عروض عربية أثناء قيادتي لفريق اسوان ولكنى رفضت احتراما للنادي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسوان يضم محمد العشري مدافع طنطا

أكتم الفرحة بداخلي.. الشيشيني: أندية الدوري كانت طمعانة في أسوان قبل بداية الموسم

أسوان مصنع المدربين.. نجوم الأهلي والزمالك وإنبي يقودون ممثل الصعيد إلى التألق بالدورى

أول تعليق من سامي الشيشيني بعد خسارة أسوان أمام الإسماعيلي

أسوان يوجه الشكر لـ سامي الشيشيني ويبحث عن بديل

أول تعليق من علاء عبد العال عقب توليه الإدارة الفنية لفريق أسوان

ترشيحاتنا

بعد الصلح مع باسم سمرة.. صدمة لـ رحاب الجمل من مخرج فيلمهما

الوضح حرج.. نفاذ الأكسجين من مستشفى بريطاني وسط ارتفاع مرضى كورونا

9 مارس.. رامز جلال ومالك إم بي سي مصر أمام محكمة الجنح الاقتصادية

جماهير الإسماعيلي يطالبون بإقالة مجلس عثمان وتدخل الوزير والمحافظ .. فيديو

غزل المحلة لـ مدرب الزمالك السابق: اتكلم عن لاعبيك فقط.. فريقنا عريق وسيكون له شأن

اختفاء أم سيف.. أشهر يوتيوبر سورية تثير الجدل بفيديو يكشف تعرضها للخطف.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022