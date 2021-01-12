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رياضة

سامي الشيشيني لـ جماهير الزمالك: ادعموا الكيان وليس اللاعبين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:39 ص
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
قال سامي الشيشيني، المدير الفني السابق لنادي أسوان، إن فيروس كورونا وعدم التقدير في بعض المواقف من أسباب رحيله عن الزمالك خلال ولاية باتريس كارتيرون.

وأضاف سامي الشيشيني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"الزمالك له فضل على الجميع، ويجب أن يستفيد ماديا من بيع اللاعبين ويجب على اللاعبين معرفة ذلك جيدا".

وأكمل: "من حق الزمالك أن يجبر اللاعبين على الالتزام بعقودهم وبعد انتهائها يمكن رحيلهم، الزمالك يملك لاعبين محترمين ولكن أزمة جمهورالزمالك ارتباطهم بلاعبين معينين، وأن يكون الولاء الأول للكيان.

وأتم: "لاعبو الزمالك أثناء وجودي بالجهاز المعاون كانوا قادرين على الفصل بين تأخر المستحقات وأدائهم في الملعب.
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