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رياضة

غزل المحلة يوجه رسالة قاسية لـ الشيشيني بعد تنبؤه بهبوط الفريق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:38 ص
الشيشيني
الشيشيني
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عبدالله هشام
قال طه السيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، إنه يرفض حديث سامي الشيشيني عن غزل المحلة لأنه فريق عريق وفرصته كبيرة في البقاء بالدوري الممتاز.

وأضاف طه السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" غزل المحلة سيكون له وضع يليق به هذا الموسم ، وأرفض أن يكون غزل المحلة صيدا سهلا لمن يحاولون  هدمه".

ووجه رسالة قاسية لسامي الشيشيني، الذي توقع هبوط غزل المحلة، قائلا: "اتكلم عن فريقك فقط،  فريقنا عريق وسيكون له شأن ،وسيعود افضل وافضل، ولدينا جهاز فني كبير ومساندة من الوزير، ولن نتأثر بهذه الكلمات ولن نقبلها".

وأكد :" لاعبو غزل المحلة يتأثرون بمثل هذه التصريحات، البعيدة تماما عن اصول وقواعد عملنا، ولايوجد توقعات لنهاية الدوري ".
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