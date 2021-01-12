غزل المحلة يوجه رسالة قاسية لـ الشيشيني بعد تنبؤه بهبوط الفريق

قال طه السيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، إنه يرفض حديث سامي الشيشيني عن غزل المحلة لأنه فريق عريق وفرصته كبيرة في البقاء بالدوري الممتاز.





وأضاف طه السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" غزل المحلة سيكون له وضع يليق به هذا الموسم ، وأرفض أن يكون غزل المحلة صيدا سهلا لمن يحاولون هدمه".





ووجه رسالة قاسية لسامي الشيشيني، الذي توقع هبوط غزل المحلة، قائلا: "اتكلم عن فريقك فقط، فريقنا عريق وسيكون له شأن ،وسيعود افضل وافضل، ولدينا جهاز فني كبير ومساندة من الوزير، ولن نتأثر بهذه الكلمات ولن نقبلها".





وأكد :" لاعبو غزل المحلة يتأثرون بمثل هذه التصريحات، البعيدة تماما عن اصول وقواعد عملنا، ولايوجد توقعات لنهاية الدوري ".