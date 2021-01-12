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رياضة

وزير الرياضة يتابع مع وصول منتخبي أيسلندا والبرتغال إلى مطار القاهرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:17 ص
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع غرفة العمليات المركزية لبطولة العالم لكرة اليد، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية والإدارية الخاصة بوصول المنتخبات المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد، والتي كان آخرها منذ ساعات، بوصول منتخبي أيسلندا والبرتغال على متن طائرة مصر للطيران، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، استعدادًا لمونديال اليد الذي سيُقام يوم الأربعاء على أرض الفراعنة.

ومن المقرر أن تصل المنتخبات تباعًا ليكتمل بذلك عدد الفرق المشاركة في البطولة وهي 32 فريق من شتى قارات العالم.

كما توافد اليوم أيضا على متن بعض الرحلات عدد من المصورين والإعلاميين وممثلي القنوات الرياضية العالمية لتغطية الحدث، إضافة إلى منتخبي الكونغو والأرجنتين.

واستقبل طاقم الطائرات الوافدين من المنتخبات وضيوف مصر بحفاوة متمنيين لهم إقامة سعيدة بمصر خلال فترة البطولة.

ومن جانبهم قدم أفراد الركب الطائر التحية والترحيب للمنتخبات وضيوف مصر المشاركين فى البطولة عبر النداء الصوتي للطائرات متمنيين لهم إقامة سعيدة بمصر خلال فترة البطولة كما تم الحرص الشديد علي اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية الصحية في كافة مراحل السفر والوصول حتي خروجهم بالأتوبيسات المخصصة لنقل المنتخبات من داخل مهبط مطار القاهرة الي أماكن إقامتهم بالفنادق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

هذا ومن المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء علي متن مصر للطيران كل من منتخبات فرنسا وتونس وكرواتيا وسلوفينيا الي مطار القاهرة وبرج العرب .

وشدد الدكتور أشرف صبحي على جميع المعنيين ضرورة  اتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بدءا من وصول المشاركين في البطولة مرورا بتنقلاتهم بالأتوبيسات المخصصة لهم حتى وصولهم إلى الفنادق. كما تابع جاهزية الفنادق واستعدادها لاستقبال الوافدين مؤكدا على دخولهم نظام الفقاعة الطبية وإجراء مسحات طبية كل ثلاثة أيام لضمان سلامة وصحة الجميع.

هذا ومن المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء علي متن مصر للطيران كل من منتخبات فرنسا وتونس وكرواتيا وسلوفينيا الي مطار القاهرة وبرج العرب.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة اليد هي الثالثة التي تنظمها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.
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