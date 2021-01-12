أخبار التوك شو.. موعد بدء التطعيم ضد كورونا في مصر.. أحمد موسى يهاجم الحقوقيين بسبب الإرهابيين.. مميش يكشف كواليس مفاجأة الرئيس له عن مدة حفر قناة السويس الجديدة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك تعددا فى مصادر لقاح كورونا، مضيفة أنه تم تسجيل فى اللقاح الصينى واتخاذ كل الإجراءات.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامجه المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن التعاقد متعدد مع تحالف "جافى"، مشيرة إلى أن هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتعاقد سواء من استرازينكا أو مودرنا أو فايزر، وسيتيح لنا تحالف "جافى" التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا مباشرة.
انفعل الإعلامي أحمد موسى ردا على أسئلة الصحفيين الأجانب عن حقوق الإنسان في مصر وتساءل اين الصحافة من حقوق الانسان في امريكا ولماذا يحاول الصحفيين الأجانب التركيز في الاسئلة على الاجندة الخاصة بهم ولا يسألون عن حق الشعب المصري.
وقال "موسى" ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أمريكا قامت بأشد أنواع التعذيب في سجني ابو غريب وجوانتنامو ومنحت جنسيتها لإرهابيين مطلوبين للعدالة.
أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، أنه بفضل المواطن المصري ووعيه الكبير تم حفر قناة السويس الجديدة.
وأضاف مميش خلال لقائه في برنامج المواجهة عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه عندما تحدثت مع الرئيس أكدت أن مدة التنفيذ ستكون 36 شهرا، لكنه قال لي إن يقلل المدة لسنة واحدة، وتم العمل على التنفيذ.
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه عندما تعرض العالم لأزمة التعليم عن بُعد بسبب كورونا، ظهرت الدولة فى استثمارها فى التكنولوجيا، فنحن نسعى لتعظيم التحول الرقمى فى الجامعات، ونستعين بأفضل ما توصل إليه العالم، ولدينا خبرة مع الجامعات الجديدة فى مصر، فمصر فتحت جامعة الجلالة والعلمين وفى الطريق لجامعة المنصورة الجديدة، و8 جامعات تكنولوجية جديدة.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال برنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس"، أنه فى ملف أبحاث لقاح كورونا عملنا منذ اليوم مع المركز القومى للبحوث، ومراكز وزارة الزراعة، وشركات وطنية وبحثية، والغرض من كل ذلك، أن يكون لدينا لقاح مصرى، والأمر ليس سهلا، لا سيما أن مصر ليس لديها خبرة فى اللقاحات البشرية، لأنها تحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة، فالشركات العالمية المنتجة لقاحات محدودة، فحاليا انتهينا من تجارب اللقاحات على القرود، وسننتقل إلى التجارب على الإنسان، والتى ستمر بـ 3 مراحل، فنحن نعمل بشكل علمى.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الاعتماد فقط على المسحة ليس المعيار الوحيد لتحديد الإصابة بكورونا.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأشعة المقطعية تظهر ما إذا كان الشخص أصيب بكورونا أم لا.
وزيرة التجارة والصناعة: تلقينا 20 ألف طلب لإحلال وتجديد المركبات..فيديو
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هناك 20 ألف تقدموا بطلبات إحلال وتجديد المركبات لكن في حين من قام بالتسجيل على الموقع تجاوز 57 ألف تسجيل.
وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن المواطن يقوم بتسجيل الحساب وبعد ذلك يراجع الشروط مشيرة إلى أنني أتوقع الزيادة خلال الفترة القادمة.
ألقى مجلس الدفاع اللبناني بيانا قامت بنقله فضائية اكسترا نيوز قال فيه أنه فى اطار اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا حتى مارس 2021 تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة وتعلن حالة الطوارئ الصحية .
وذكر البيان أنه سيتم الزام الوافدين من بغداد واسطنبول والقاهرة واديس ابابا والتي تمثل 85% من حالات الإصابة بأنه سيتم أن يسكنوا على نفقتهم بأحد الفنادق إضافة إلى خضوعهم للإجراءات الصحية بأحد الفنادق.
قال خالد فتحي نائب رئيس بطولة كأس العالم لكرة اليد، إن جميع فرق بطولة كأس العالم لكرة اليد ستشارك ولم يقدم أحدها اعتذارا عن عدم لعب البطولة.
وأضاف خالد فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، جميع الفرق تقوم بعمل تحليل pcr قبل مغادرة بلادها وإذا اتضح إيجابية أى لاعب بإصابة فيروس كورونا؛ يتم استبداله، لافتا إلي أن هذه البطولة استثنائية.
قدم الفنان علي حميدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة هالة زايد، ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر والفنان مصطفى كامل، على سرعة الاستجابة لمطالبه واستغاثته نظرا لمرضه وتدهور حالته الصحية.
وقال "حميدة"، خلال تقرير أذاعه برنامج الحكاية ويقدمه الاعلامى عمرو أديب على إم بى سى مصر، إنه يعانى من المرض منذ شهر واتصل به الفنان مصطفى كامل وعلم بذلك فتحرك سريعا لمساعدته وكذلك الفنان هانى شاكر الذى أبلغه ان يتوجه إلى مستشفى بالإسكندرية، ولكن وزيرة الصحة عندما علمت بمشكلته ومرضه طالبت بنقله لمستشفى بالقاهرة.
كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج، تفاصيل حل ازمة المصريين العالقين في الامارات العربية المتحدة.
قالت مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنام التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، استطعنا مع منظمات المجتمع المدني حل مشكلة المصريين العالقين بالإمارات، مضيفة أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع في أزمة العالقين بالخارج، و "تواصلنا مع الفنادق لكي نستف الموضوع وحتى لو 3 يقعدوا في غرفة واحدة".