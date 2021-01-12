متهمون بالتعاون مع مثيري الشغب.. التحقيق مع ضباط شرطة في الكونجرس الأمريكي

ألقت السلطات الأمريكية القبض على ضابطين في الكونجرس الأمريكي، وذلك بتهمة الضلوع في أحداث الشغب بمبنى الكونجرس.





كما يخضع أكثر من 10 من ضباط شرطة الكابيتول للتحقيق للاشتباه في دعمهم أو تعاونهم مع مثيري الشغب.





ودعت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، أمس الاثنين، الأمريكيين إلى تجنب الحضور إلى واشنطن خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في 20 يناير الجاري.





وطالبت باوزر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إعلان حالة ما قبل الطوارئ في العاصمة، نظرًا إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها البلاد، واعمال الشغب في مبنى الكابيتول، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.





ووجهت باوزر طلبًا إلى وزارة الداخلية الأمريكية بإلغاء التصاريح الخاصة بالتجمعات العامة من 10 يناير إلى 24 يناير، مشيرة إلى أن الهدف من منع التجمعات هو حماية واشنطن من تكرار أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي.



