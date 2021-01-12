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فن

في ذكري ميلاد إبراهيم حمودة.. شارك أم كلثوم في الغناء وأصيب خلال حادث بشع

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:11 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم حمودة الذى ولد فى باب الشعرية 12 يناير 1912 وتوفي 16 يناير 1986.

ونرصد عبر السطور التالية، 8 معلومات عن الفنان إبراهيم حمودة. 

- والده كان منشدا في جامع الخازندار وضم ابنه لفرقته.

- درس على يد محمد عبد الوهاب ومصطفى رضا وصقر على.

- غنى فى الملاهى وتنقل بين المسارح والكازينوهات وأشهرها كازينو بديعة مصابنى.

- عمل فى فرقة ”صديق“ ابو على الكسار

- مثل فى أوبريت شهرزاد سنة 1946, وقامت بالبطولة أمامه رجاء عبده وعقيلة راتب إخراج زكى طليمات

- أول مطرب يشارك أم كلثوم في أغاني الدويتو فاختارته لمشاركتها بطولة فيلم "عايدة"

- أصيب في حادث بالإسكندرية, اعتزل بسببه وعانى فى أواخر أيامه من ضعف الذاكرة

- حصل على جائزة الدولة التقديرية فى 8 مارس 1978
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