ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لانفجار الإطار الخلفي.. مصرع سائق انقلبت سيارته النقل على الطريق الفرعي بسوهاج

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:01 ص
مصرع سائق
مصرع سائق
Advertisements
أنغام الجنايني
لقي سائق مصرعه إثر انقلاب سيارته النقل به على الطريق الفرعي بناحية بيت علام بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث على الطريق الفرعي بناحية بيت علام بدائرة المركز، ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "أحمد.ح.أ"، ٤١ عامًا، سائق، إثر انقلاب سيارته النقل به على الطريق، وبسؤال شقيقه أيمن قرر بأنه أثناء سير المتوفي فوجئ بانفجار الاطار الخلفي الأيمن؛ ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالآنف وتوفي إثر هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022