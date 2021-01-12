لانفجار الإطار الخلفي.. مصرع سائق انقلبت سيارته النقل على الطريق الفرعي بسوهاج

لقي سائق مصرعه إثر انقلاب سيارته النقل به على الطريق الفرعي بناحية بيت علام بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث على الطريق الفرعي بناحية بيت علام بدائرة المركز، ووجود متوفى.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع "أحمد.ح.أ"، ٤١ عامًا، سائق، إثر انقلاب سيارته النقل به على الطريق، وبسؤال شقيقه أيمن قرر بأنه أثناء سير المتوفي فوجئ بانفجار الاطار الخلفي الأيمن؛ ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالآنف وتوفي إثر هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ونفى الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.