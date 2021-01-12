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رياضة

أحمد شوبير يعلن خوضه انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:19 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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محمد بدران
أعلن الإعلامي سيف زاهر ترشح أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق على منصب الرئيس في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.


وكتب سيف عبر حسابه على "تويتر": "‏الكابتن أحمد شوبير يعلن ترشحه على مقعد رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات القادمة".


يذكر ان أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، تقدم باستقالته من منصبه بشكل رسمي، عقب وداع المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من مباراة دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا على ملعب استاد القاهرة.


وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر تعيين لجنة ثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام، حتى نهاية يناير المقبل، على أن تقام الانتخابات بعدها.

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