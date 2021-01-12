ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعهد جديد لـ بايدن أمام الشعب الأمريكي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:32 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عمله على وصول لقاح فيروس كورونا المستجد بشكل آمن ومجاني إلى كل أمريكي. 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "إن تطعيم أمريكا سيكون أحد أكبر التحديات التشغيلية التي واجهناها على الإطلاق ، لكن إدارتي لن تدخر جهدًا لإنجاز ذلك". 

وأضاف: "سنعمل على ضمان توزيع اللقاح بشكل سريع وعادل ومجاني لكل أمريكي". 

وتتعرض الولايات المتحدة لهجمات لا هوادة فيها، تخسر عددًا أكبر من الأمريكيين بسبب كورونا كل يوم، مقارنة بالهجوم التاريخي على بيرل هاربور، أو أحداث 11 سبتمبر 2001.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسير برنامج التطعيم الخاص به بوتيرة أسرع من مثيله في أي دولة أخرى، وفقا لما وصفه به تقرير صحيفة ذا هيل الأمريكية، عبر عن تلك الكارثة التي يعاني منها كيانه أقل مما تعانيه الولايات المتحدة، بقوله: "كل ساعة نتأخر فيها، كلما كان الفيروس أسرع في الانتشار."

وحسب ذا هيل، "إذا أطلق الأمريكان خيالهم بأن كورونا لديه زي رسمي وعلم، فلن يترددوا في دعوة الرئيس الجديد للرد من خلال مطالبة الكونجرس بمنحه الصلاحيات المنصوص عليها في قانون سلطات الحرب بمجرد توليه منصبه في 20 يناير".




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مبلغ خيالي.. تعرف على تكلفة الحملتين الانتخابيتين لـ ترامب وبايدن

بايدن يزف بشرى سارة للأمريكيين بشأن لقاح كورونا

بعد قفزة إصابات كورونا.. فاوتشي يحذر الأمريكيين: القادم أسوأ

حصيلة قياسية .. أمريكا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكورونا

كوفيد - 19 يمنع الأمريكيين من المشاركة في احتفالات الذكرى 79 لهجوم بيرل هاربر

أمريكا تفرض عقوبات على 3 أفراد و3 كيانات من آسيا وأفريقيا

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

أستاذ أمرأض صدرية: 3 لقاحات أثبتت فاعليتها ضد كورونا

مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد وعلي حميدة وفيفي عبده

مجلس الإدارة لا يستطيع.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن عودة رمضان صبحي لـ الأهلي ..فيديو

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

الوضح حرج.. نفاذ الأكسجين من مستشفى بريطاني وسط ارتفاع مرضى كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022