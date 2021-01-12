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فن

ربنا يصبرك على الفراق.. هاني رمزي ناعيا والد بيومي فؤاد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:46 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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محمد بدران
نعى الفنان "هاني رمزي" والد الفنان بيومي فؤاد، الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . 


وكتب هاني رمزي : "‏‏‏البقاء لله يا بيومى وربنا يعزيك ويصبرك على الفراق ‎#بيومى_فؤاد". 


واعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والد، عبر حسابه على انستجرام، وكتب " انا لله وان اليه راجعون توفى والدى منذ قليل نسالكم الدعاء ". 


وقرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم. 




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