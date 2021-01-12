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رياضة

سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب اليوم في الدوري الممتاز

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:23 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقليا علي منافسه المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز 

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان لاستعاده نغمة الانتصارات من جديد لتحقيق مركز مناسب في جدول ترتيب البطولة . 

بينما يحاول المقاولون العرب محو اثار الخروج القاسي من الكونفيدرالية الافريقية بعد الخسارة امام فريق النجم الساحلي بنتيجة هدفين دون رد. 

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات، بينما جاء المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مساء أمس، التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.

وذكر الموقع الرسمي لـ نادي سيراميكا كليوباترا أن أحمد ياسر ريان وقع بشكل رسمي على عقود الانضمام إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وتعتبر صفقة احمد ياسر ريان الأولى في التعاون بين الناديين، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة النادي الأهلي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا.
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