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رياضة

حمد الله نجم النصر السعودي يغادر إلى المغرب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:01 ص
حمدالله
حمدالله
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، سيغادر في الساعات المقبلة إلى بلاده.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن ذلك جاء من أجل علاج إصابته في العضلة الضامة.

وأضافت الصحيفة، أن الهداف المغربي سيمكث في المغرب مابين 10 إلى 15 يوما.

ويواصل حمد الله غيابه عن صفوف فريقه خلال المواجهة أمام الرائد، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 13 من الدوري.

وكان عبد الرزاق حمد الله تعرَّض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النصر أمام الباطن في الجولة التاسعة.
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