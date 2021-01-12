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فن

محمد ثروت ينعى والد بيومي فؤاد: ربنا يرحمه ويصبر حبايبه

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:27 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعى الفنان "محمد ثروت" والد الفنان بيومى فؤاد الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" . 

وكتب محمد ثروت :" البقاء لله .. توفى إلى رحمة الله والد صديقي وحبيبي بيومي فؤاد ربنا يرحمه ويصبر حبايبه".

وأعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وكتب " إنا لله وإنا إليه راحعون توفى والدى منذ قليل نسألكم الدعاء ". 

وقرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم.

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