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رياضة

بروفا قوية قبل لقاء ليفربول.. مانشستر يونايتد يواجه بيرنلي في البريميرليج

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:55 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفا على نظيره بيرنلي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة والربع مساءً، على ملعب " تيرف مور"،  في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

ويتقاسم مانشستر يونايتد صدارة البريميرليج، مع ليفربول برصيد 33 نقطة لكل منهما، متأخرًا بفارق الأهداف، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

ويتطلع مان يونايتد، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط بأي شكل، لاسيما وأن الانتصار سيقفز به لصدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي سيتراجع للمركز الثاني.

وستكون مواجهة بيرنلي بروفة قوية لمانشستر، قبل أن يواجه منافسه ليفربول، يوم الأحد المقبل، والمقرر إقامتها على ملعب الأنفيلد، بالجولة 19 من المسابقة.



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