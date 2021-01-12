محافظ المنيا: ضبط 335 مخالفة لإجراءات كورونا واستمرار حملات متابعة الالتزام بارتداء الكمامات

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.









وقال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.









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وأوضح أنه خلال الحملات اليومية التي تنظمها جميع الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط 335 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منها 285 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، و47 مخالفة لمنشات ومطاعم ومقاهٍ، شملت 12 مخالفة للمقاهي، و7 مخالفات للمطاعم، و21 مخالفة لمحال تجارية، و4 مخالفات للمخابز، بالإضافة لغلق قاعتي أفراح وفض إحدى الأسواق التجارية للقضاء على تجمعات المواطنين.









وأضاف أنه يتم المرور بصفة دورية ومستمرة على منظومة القطاع الصحي والصيدليات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على جميع القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون.









في سياق متصل، تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي عددا من المستشفيات بمركز سمالوط للاطمئنان على مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.









وتضمنت جولة المحافظ مستشفى سمالوط النموذجي، وجراحات اليوم الواحد.









وتفقد المحافظ، المركز الذي تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة والسكان، لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمستشفى سمالوط النموذجي، وذلك للبدء في صرف لقاح كوفيد – 19.









وتابع التشغيل التجريبي للمستشفى، والذي تضمن تشغيل وحدة الحضانات بطاقة 20 حضانة، وقسم الأطفال بطاقة 11 سريرا، كما تابع العمل داخل وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 38 جهازا للغسيل الكلوي، وذلك بعد أن تم نقله من مستشفى قلوصنا إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي، موجهًا بحسن معاملة المرضي وتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.









والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه بالعمل على حلها فورا، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج بوحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أي مشكلات تواجههم في العلاج لحلها فورًا، حيث أشاد المرضي بالخدمة الطبية المتميزة بالمستشفى وتعاون وجهد الأطقم الطبية.







