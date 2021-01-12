نواب الفردي بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية ينتهون من أداء اليمين الدستورية

انتهى نواب الفردي بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية، من أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، اليوم الثلاثاء، وذلك وفق تدابير كورونا، حيث يتم أداء اليمين بالتناوب بين الفردي والقائمة، حيث مخصص للفردي من 2 لـ11 وللقائمة من 2 لـ5، على أن يعقبها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين.





محافظة الإسكندرية





1- أبو العباس فرحات- أول المنتزه - مستقبل وطن

2-محمد حسين محمد الشوادفى -اول المنتزه -مستقبل وطن

3- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح -اول المنتزه -مستقبل وطن

4- محمد اشرف محمود -اول المنتزه- مستقبل وطن

5- احمد عبد المجيد -اول الرمل - مستقبل وطن

6- على الدسوقى احمد - اول الرمل- مستقبل وطن

7- عمر جمال عمر -اول الرمل- مستقل

8- مجدى صادق محمد - سيدى جابر- الشعب الجمهورى

9- احمد عوض محمد عوض -سيدى جابر- مستقبل وطن

10- محمد جبريل محمد- محرم بك- مستقبل وطن

11- محمود سامح عبد الحميد- محرم بك- مستقبل وطن

12- احمد عبد الحميد عبد الحميد -الدخيلة -النور

13- احمد خليل عبد العزيز – الدخيلة - الدخيلة - النور

14- رزق راغب ضيف الله- الدخيلة - –مستقبل وطن

15- حسين رجب حسين - الدخيلة - -مستقبل وطن

16-الصافى عبد العال – العطارين -مستقبل وطن





محافظة بورسعيد

(1 مستقبل وطن - 1 مستقل)





حسن عمار - أول بورفؤاد - مستقبل وطن





احمد محمد فرغل – الزهور- مستقل





محافظة الإسماعيلية

(3 مستقبل وطن - 1 المؤتمر - 1 مستقل)





عصام أحمد سلامة دياب - ثان الإسماعيلية - مستقبل وطن





أحمد ياسين دندش - ثان الإسماعيلية - مستقبل وطن





محمد السيد طلبة القنطرة غرب - المؤتمر





أحمد محمد بدران البعلي- القصاصين الجديدة - مستقبل وطن







سامي محمد سليم - القصاصين – مستقل





محافظة القليوبية

(13 مستقبل وطن - 2 الشعب - 1 الوفد)





مجدى عبد العزيز محمد سيف –بنها –مستقبل وطن





جمال عبد القادر محمود –بنها- الشعب الجمهورى





جمال فؤاد السيد مدكور–بنها- مستقبل وطن





اسامة فتحى محمد –طوخ – مستقبل وطن





عزيز فؤاد عفيفى –طوخ- مستقبل وطن





عبد السلام محمود سيد – ثان شبرا الخيمة – مستقبل وطن





مجاهد صدقى محمد- ثان شبراالخيمة - مستقبل وطن





اشرف امين عبد العليم –ثان شبرا الخيمة – مستقبل وطن





عادل صلاح منصور عامر – قليوب- مستقبل وطن





ابراهيم جميل محمد عويس –قليوب – مستقبل وطن





كمال الدين شافعى عبد الحميد –الخانكة – مستقبل وطن





محمد الطوخى عبده –الخانكة – الشعب الجمهورى





محمد عبد الواحد حسن مدينة –الخانكة - الوفد





سمير صبحى عليوة –شبين القناطر –مستقبل وطن





حافظ شكرى حافظ عمران – شبين القناطر -مستقبل وطن





درويش مرعى - قليوب –مستقبل وطن





وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.





وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.





وجاء نص اليمين كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".