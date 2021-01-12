محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ للتهنئة بعيد الميلاد

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ ، لتقديم التهنئة الى قداسة الانبا ابولو اسقف جنوب سيناء والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .





ورغم الإجراءات الإحترازية المشددة تجاة مقاومة فيروس كورونا المستجدد إلا ان المحافظ اصر على تلك الزيارة التى تعبر عن روح الإخوة والمواطنة.





و دعا الله أن يكون عاما سعيدا متمنيا أن يعم السلام والمحبة على جموع الشعب المصري

قدم الانبا ابولو الشكر للمحافظ على هذة المشاعر الطيبة متمنيا ان يحفظ الله مصر قيادة وشعبا وان يرفع عن مصر هذا الوباء ، مع دوام المحبة والتكاتف بين جموع الشعب المصري





وتناول اللقاء الإنجازات التي تحققت علي ارض جنوب سيناء .





وأشاد نيافة الانبا أبوللو بمستوي الأداء والتطوير الذي حدث في شرم الشيخ كمدينة عالمية متكاملة تتميز بجمال الطقس والموقع ، البحر والجبال والطبيعة الخلابة.

كما تناول اللقاء الحديث عن الاجراءات الاحترازية ومسافات التباعد.





وقد تحدث المحافظ علي صلاة قداس عيد الميلاد الذي اقيم في مدن المحافظة في المساحات المفتوحة في الهواء الطلق مؤكدا انها تتناسب مع الظروف الحالية حتى لاتنتشر العدوي بين المصلين .





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