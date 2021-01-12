البورصة تربح 760 مليون جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 760 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 672.299 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالي، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة.





اقرأ أيضا:





وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13735 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4384 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة.



