ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تربح 760 مليون جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:55 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 760 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 672.299 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالي، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة.

اقرأ أيضا:

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13735 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4384 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للجلسة الثانية على التوالي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية بختام تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفاع جماعى للبورصة بختام تعاملات الثلاثاء ورأس المال يربح 5.6 مليار جنيه

بأرباح 3 مليارات جنيه.. ارتفاع جماعي للمؤشرات في ختام تعاملات البورصة

ترشيحاتنا

قبل مواجهة البنك الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مسحة سموحة

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر متابعيها من داخل الطائرة

بشرى سارة .. كورونا ينتهي من العالم في هذه الحالة

إثيوبيا تهدد السودان: لا يجب أن يفسر صمتنا خوفا

نشرة الفن .. ميرهان حسين تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة.. درة وزوجها يخطفان الأنظار بصور جديدة

مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم: الزمالك في ضيافة المصري.. والأهلي يستضيف الإنتاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لملاك هيونداي النترا 2021 HYUNDAI ELANTRA .. حصولها على جائزة افضل سيارة في أمريكا

على بعد سنتيمترات معدودة.. نمر يقطع الطريق أمام ركاب دراجات نارية.. شاهد

سلالة كورونا الجديدة .. ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى ؟