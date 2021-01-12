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أخبار البلد

صندوق تحيا مصر: جمعنا 160 مليون جنيه لتطعيم غير القادرين ضد كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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محمد غالي - تصوير / ايهاب اشرف
قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه حتى الآن جمعنا 160 مليون جنيه، لدعم تطعيم لقاح فيروس كورونا، لغير القادرين.

وأضاف المهندس هشام طلعت مصطفى، أن مجموعة طلعت مصطفى، تتعهد دائما بخدمه المصريين ونعتبره واجب وطني، لتقديم التمويل 2 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ان مجموعة طلعت مصطفى قدمت التبرع لتطعيم 2 مليون مواطن لغير القادرين، بأربعة ملايين جرعة.

وشكرت وزيرة الصحة، رجال الأعمال المصريين المخلصين، والذين كان لهم دور في التصدي للجائحة.


وأضافت: أن صندوق تحيا مصر سيتكفل بجمع التبرعات، لتوفيرها لكل المواطنين غير القادرين.


وتعقد وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا مهما تستعرض فيه تفاصيل توقيع البروتوكول الثلاثي بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى في ديوان عام الوزارة للتبرع بـ 4 ملايين جرعة لتطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين بلقاح كورونا.



يقام المؤتمر الصحفي في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ٣ شارع مجلس الشعب بدلا من أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.
صندوق تحيا مصر: جمعنا 160 مليون جنيه لتطعيم غير القادرين ضد كورونا
صندوق تحيا مصر: جمعنا 160 مليون جنيه لتطعيم غير القادرين ضد كورونا
صندوق تحيا مصر: جمعنا 160 مليون جنيه لتطعيم غير القادرين ضد كورونا
صندوق تحيا مصر: جمعنا 160 مليون جنيه لتطعيم غير القادرين ضد كورونا
صندوق تحيا مصر: جمعنا 160 مليون جنيه لتطعيم غير القادرين ضد كورونا
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