أعضاء مجلس النواب يختارون رئيس البرلمان الجديد.. فيديو

وعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.

أعلن 4 نواب الترشح على رئاسة البرلمان خلال الجلسة العامة، وعلى رأسهم المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والذي عرض سيرة ذاتية خلال الجلسة العامة، معربا عن أمله في أن يحظى بثقة النواب.





ومن جانبه، أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، أيضا الترشح على رئاسة المجلس.





كما أعلن الترشح النائب أحمد عبد الحكيم دراج، خريج طب قصر العيني، المتخصص في جراحة العيون، قائلا "فكرت كشاب الترشح في الانتخابات نظرا للتمثيل الكبير للشباب تحت قبة البرلمان".





وأعلن النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد خوض الانتخابات على رئاسة البرلمان.



