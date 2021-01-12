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أعضاء مجلس النواب يختارون رئيس البرلمان الجديد.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:29 م
أعضاء مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب يختارون رئيس البرلمان
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فرح علاء الخولي
بدء تصويت أعضاء مجلس النواب الجدد لعام 2021 على انتخابات رئيس مجلس النواب، بعد طلب النائبة فريدة الشوباشي النواب بعدم مغادرة القاعة لاختيار رئيس المجلس من خلال بطاقات ابداء الرأي ووضعها في الصناديق المخصصة، وذلك بالمرور عليهم داخل القاعة.

وعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.

أعلن 4 نواب الترشح على رئاسة البرلمان خلال الجلسة العامة، وعلى رأسهم المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والذي عرض سيرة ذاتية خلال الجلسة العامة، معربا عن أمله في أن يحظى بثقة النواب.

ومن جانبه، أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، أيضا الترشح على رئاسة المجلس.

كما أعلن الترشح النائب أحمد عبد الحكيم دراج، خريج طب قصر العيني، المتخصص في جراحة العيون، قائلا "فكرت كشاب الترشح في الانتخابات نظرا للتمثيل الكبير للشباب تحت قبة البرلمان".

وأعلن النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد خوض الانتخابات على رئاسة البرلمان.

ونصت المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
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