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بدء عملية فرز أصوات أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:02 م
فرز أصوات أعضاء مجلس
فرز أصوات أعضاء مجلس النواب
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حمزة شعيب
انتهى انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، وبدأت أعمال فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتيجة.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، لكونها أكبر الأعضاء سنا، حيث بدأ أعضاء المجلس الجديد أداء اليمين الدستورية مع انطلاق أولى جلسات المجلس.

واعتلت النائبة فريدة الشوباشي منصة رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، مع بدء الجلسة الافتتاحية، كأول امرأة تترأس المجلس في تاريخ البرلمان، حيث طالبت الأعضاء بالهدوء والالتزام بنص القسم. 

وحرصت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الإجرائية على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصرى حيث ارتدت جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الأحمر، مدعمة بشريط أبيض، ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبي.

وطلب مقرر جلسة البرلمان من أعضاء المجلس ارتداء الكمامات أثناء تأدية اليمين الدستورية والحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فيها، كما أخطأ عدد من النواب الجدد أثناء تأديتهم القسم الدستوري وطلب منهم مقرر الجلسة إعادة أداء القسم كما هو مكتوب لا زيادة أو نقصان.
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