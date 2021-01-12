بعد إعلان الصحة تراجعها.. أسباب انخفاض إصابات كورونا في الصعيد

أعلنت وزارة الصحة عن انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا فى محافظات جنوب صعيد مصر عن القاهرة والدلتا.. فما السبب في ذلك؟

ان محافظات الصعيد بعيدة نسبيا عن السياحة والسفر وتنخفض فيها رحلات الطيران ولايوجد عدد كبير من الوافدين مما يقلل من انتشار وانتقال الامراض المعدية بصفة عامة فيها ومن بينها فيروس كورونا قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة ،

اتباع معظم سكان الصعيد نمط حياة صحى يساهم فى رفع الناعة التى تعد المدافع الاول عن جسم الانسان ضد الامراض ومن بينها فيروس كورونا التلوث اقل والخضروات الطازجة والاعتماد على الاكل المنزلى اكثر من الوجبات الجاهزة والمصنعة والتعرض بقدر كاف لأشعة الشمس فالعديد من الاشياء التى ترفع المناعة متوفرة بين ابناء الصعيد ولكن لايمكن التأكيد على أسباب محددة أنها هى التى تقف وراء انخفاض نسب الاصابة بفيروس كورونا في الصعيد الا بعد اجراء عدة ابحاث للتمكن من التوصل للادلة العلمية التى تكشف تفاصيل انخفاض فيروس كورونا فى الصعيد مما يساهم في حماية كثيرون منه. وأضاف " بدران"

وقال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، أن هناك عدة اسباب محتملة وراء انخفاض عدد اصابات فيروس كورونا فى محافظات الصعيد منها طريقة تعاملهم مع الفيروس والاليات التى يتبعونها لمواجهته وكيفية استخدامهم للأدوات التى تساعد في الوقاية من المرض ومدى تطبيق التباعد الاجتماعى وغيرها العديد من العوامل التى يجب دراستها جيدا.





وأضاف مصباح أن من اهم الاشياء التى يجب دراستها في سكان جنوب الصعيد هى عاداتهم اليومية السائدة بين معظم السكان ومحاولة التوصل للاسباب المشتركة المحتملة في سبل الوقاية من المرض، مشيرا الى الكثافة السكانية داخل العقار الواحد او البيت الواحد من العوامل المهمة التى يجب معرفتها فى اثناء دراسة اسباب انخفاض الاصابة بفيروس كورونا فى محافظات الصعيد .





وأكد على اهمية قيام المؤسسات الحكومية المنوطة بدراسات وأبحاث "وبائية" بشكل سريع من أجل التعرف أسباب انخفاض نسب الإصابة فى الصعيد، والاستفادة منها في التعامل مع الفيروس.



