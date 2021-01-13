جامعة حلوان تطلق معسكرات لريادة الأعمال بمشاركة 132 طالباً.. تستهدف دعم الأعمال الحرة وتوليد الأفكار وخلق بيئة محفزة للابتكار

لنشر ثقافة الابتكار.. انطلاق معسكرات توليد الأفكار الريادية بجامعة حلوان

جامعة حلوان : 132 طالبًا يشاركون بمعسكرات ريادة الأعمال

جامعة حلوان: نادي ريادة الأعمال يهدف لدعم الأعمال الحرة

نظّم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان "مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا" المعسكر التدريبي الأول والثانى من معسكرات توليد الأفكار الريادية ، وحضر 132 من الطلاب للمعسكرين على مستوى كليات الجامعة لمدة ثلاثة أيام .

وأوضحت الدكتورة إيمان أبو طالب أن نادى ريادة الأعمال يعمل على تطوير مهارات رواد الأعمال الطموحين ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بينهم وتوفير كافة احتياجاتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين وقادة المستقبل، ويحرص على دعم ومساندة المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات ويساهم على خلق بيئة محفزة لرواد الأعمال لدعم الابتكار وتحقيق ريادة الأعمال والريادة المجتمعية، حيث يساعد نادي ريادة الأعمال على نشر وعى مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتشجيع الانتاج والتطوير، وتعزيز روح المبادرة والابتكار وتعزيز قدراتهم التنافسية وتأهيلهم لتأسيس المشاريع الريادية.

وأفادت مديرة نادي ريادة الأعمال أن نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان يعمل على تنفيذ العديد من الأهداف التي تتضمن بناء ثقافة ريادة الأعمال لتنمية الدافع إلى العمل الحر، والمساهمة في تفعيل دور المنشآت الصغيرة لإيجاد وظائف وفرص عمل تستوعب خريجي مؤسسات التعليم والتدريب بجامعة حلوان، وتعزيز القدرات الريادية، لدى طلاب المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية، وتحقيق التطوير والتنمية المستمرة القدرات البشرية والفنية والنظامية لجامعة حلوان بجودة فائقة، وتوفير بيئة إيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والخريجين داخل الجامعة وخارجها.

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وأفادت أنها على ثقة بأن طلاب جامعة حلوان قادرين على تنفيذ أفكار ريادية عظيمة جدا.

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هذا وقد تم التدريب بقيادة المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادى ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وبمشاركة استشارى وخبير دولي في ريادة الأعمال بمنظمة ودواني .





وتم تنفيذ المعسكر تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ايمان ابوطالب الاستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون التطبيقية .