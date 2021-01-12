مصطفى سالم: أعضاء النواب التزموا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال النائب مصطفى سالم ، إن اليوم هو اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب الجديد في الفصل التشريعي الجديد ، مشيرًا إلى أنه بدأت الجلسة بحلف اليمين ، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، بداية من دخول المجلس ، وقياس درجات الحرارة ، وارتداء الكمامات والتعقيم ، بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل القاعة .





وأشار " مصطفى سالم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المُذاع على فضائية " دي إم سي " ، إلى أنه بعد الانتهاء من انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ، اليوم ، سيتم غدا إعلان الأسماء الخاصة باللجان ، بالإضافة إلى تقديم الإعتراضات ، وتغيير اللجان من لجنة إلى أُخرى، ويوم الخميس سيتم الدعوة إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان ، من رئيس اللجنة والوكلاء ، واعلان النتائج ، ثم ترفع الجلسة لجلسات أُخرى .





ومن جانب آخر ، انطلقت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021 برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، لكونها أكبر الأعضاء سنا، وذلك وفقا لنص المادة 115 من الدستور، التي تنص على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".





ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة انتخاب رئيس المجلس، حيث نصت المادة 12 على أن: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.





وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.