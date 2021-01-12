القابضة للمياه تستجيب لشكاوى أهالي "عين شمس" بالشرقية بعد انقطاع المياه

استجاب نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الشكوى المنشورة فى موقع صدى البلد تحت عنوان " استغاثة أهالي منطقة عين شمس بالشرقية من استمرار انقطاع المياه لـ 3 أيام".

حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بارسال عربات المياة للمنطقة على الفور، وذلك بعدما استغاث المواطنون من استمرار انقطاع المياة لفترات طويلة.

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