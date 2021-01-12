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بين الناس

القابضة للمياه تستجيب لشكاوى أهالي "عين شمس" بالشرقية بعد انقطاع المياه

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:11 م
صدى البلد
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سارة عبد الله - أحمد بيسو

استجاب نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الشكوى المنشورة فى موقع صدى البلد تحت عنوان " استغاثة أهالي منطقة عين شمس بالشرقية من استمرار انقطاع المياه لـ 3 أيام".

 

حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بارسال عربات المياة للمنطقة على الفور، وذلك بعدما استغاث المواطنون من استمرار انقطاع المياة لفترات طويلة.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.  

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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