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برلمان

على رأسهم أبو العينين.. 8 نواب يترشحون على منصبي وكيلي المجلس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:20 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أعلن 8 نواب ترشحهم على منصبي وكيلي مجلس النواب، وهم النائب محمد أبو العينين، المستشار أحمد سعد الدين، النائب سليمان وهدان، النائبة فريدة الشوباشي، والنائبة حنان عبد المنعم، والنائب محمد عبد العزيز، والنائبة سحر بشير معتوق، والنائب محمد الجبلاوي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت على منصب الرئيس.

وسمح المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، للمرشحين بعرض سيرتهم الذاتية خلال الجلسة العامة.


ونصت المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 13 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

مادة 14 يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
على رأسهم أبو العينين.. 8 نواب يترشحون على منصبي وكيلي المجلس
على رأسهم أبو العينين.. 8 نواب يترشحون على منصبي وكيلي المجلس
على رأسهم أبو العينين.. 8 نواب يترشحون على منصبي وكيلي المجلس
على رأسهم أبو العينين.. 8 نواب يترشحون على منصبي وكيلي المجلس
على رأسهم أبو العينين.. 8 نواب يترشحون على منصبي وكيلي المجلس
على رأسهم أبو العينين.. 8 نواب يترشحون على منصبي وكيلي المجلس
على رأسهم أبو العينين.. 8 نواب يترشحون على منصبي وكيلي المجلس
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