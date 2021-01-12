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ديني

تعرف على الآية القرآنية الوحيدة التي نزلت على النبي داخل الكعبة.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:16 م
الآية القرآنية الوحيدة
الآية القرآنية الوحيدة التي نزلت على النبي داخل الكعبة
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الآية القرآنية "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" هي الآية الوحيدة التي نزلت على النبي داخل الكعبة.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الأمانة هي حمل مسئولية واجبة الأداء، داعيا أن يعين الله كل مسئول على أداء رسالته وأن يكون وفيا لأداء الأمانة.

رمضان عبد المعز يبكي على الهواء
بكى الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أثناء دعائه إلى الله لرفع الوباء والبلاء وازاحة الغمة عن الأمة، وأن يجعل هذا العام عام خير وبركة. 

وأضاف «عبد المعز»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «يا رب ارفع عنا الوباء والبلاء والداء، ونعوذ بك من المحن وسوء الفتن ما ظهر منها ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء، يا رب نتوسل بك اليك اكشف الغمة عن الامة اللهم قد رأيتها قدرتك فارحمنا برحمتك، اصرف عنا بخفى لطفك شر ما قضيت».

ولفت الشيخ رمضان عبدالمعز، إلى أن المؤمن دائمًا يفكر فى آيات الله تعالى، والدروس والعبر فيما يحدث حوله مثلما وقع في أزمة كورونا التى أغلقت الدنيا حتى الحرم الشريف.  

وتابع: «طالما أنت مؤمن وتُحب الله والنبي -صلى الله عليه وسلم-، لا تخاف من أي شيء لأنك مع الله تعالى، ومن فقدناهم بسبب كورونا، هم شهداء اتخذهم الله تعالى، حتى من يخاف من الوباء، واتخذ الإجراءات الاحترازية،  له مرتبة شهيد وكل هذا موجود فى أحاديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

واستشهد بقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُث فِي بَيتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُه إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ؛ إلِّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ».
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