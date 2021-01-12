تعرف على الآية القرآنية الوحيدة التي نزلت على النبي داخل الكعبة.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الآية القرآنية "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" هي الآية الوحيدة التي نزلت على النبي داخل الكعبة.





وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الأمانة هي حمل مسئولية واجبة الأداء، داعيا أن يعين الله كل مسئول على أداء رسالته وأن يكون وفيا لأداء الأمانة.





رمضان عبد المعز يبكي على الهواء