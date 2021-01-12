الأوقاف تقرر فتح عشرة مساجد بمحافظة القليوبية بعد غلقها

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة فتح عشرة مساجد بمديرية أوقاف القليوبية اليوم 12 / 1 /2021 مع التأكيد على رواد هذه المسجد خاصة وجميع المصلين على مستوى مساجد الجمهورية بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي.





وأفادت مديرية أوقاف القليوبية أنه تقدم عدد من رواد المساجد التالية بتعهدات وإقرارات بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخري، وهذه المساجد كالتالي :

- مسجد مالك الملك – نقباس بنها ثان .

- مسجد رياض الصالحين – مدينة الأمل شبرا شرق.

- مسجد سيدى أحمد خضر– الشرقاوية شبرا غرب.

- مسجد الشعراوي – حوض العمدة شبرا غرب.

- مسجد الإسراء والمعراج – عزبة عثمان شبرا غراب.

- مسجد الجديد البحري – طلحة بنها أول .

- مسجد الهلالي – طلحة بنها أول .

- مسجد النجار – بنها أول

- مسجد عاطف عيسي – عزبة الزراعة بنها أول .

- مسجد الدعوة – نقباس بنها ثان



