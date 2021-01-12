ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العسومي: المستشار حنفي جبالي إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني فى مصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:13 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي - الرئيس الجديد للبرلمان المصري
Advertisements
مـيــــس رضـــا
هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي المستشار الدكتور حنفي علي جبالي بمناسبة ‏ انتخابه رئيسًا لمجلس النواب في جمهورية مصر العربية، معبرًا عن خالص التهاني وعظيم التبريكات له على الثقة الكبيرة التي ‏حظي بها من نواب الشعب المصري الشقيق.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الخبرة الدستورية العريقة التي يتمتع بها  المستشار الدكتور حنفي جبالي، سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائه المتميز في السلك القضائي المصري وصولًا إلى رئاسته السابقة للمحكمة الدستورية العليا، ستمثل إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني في جمهورية مصر العربية.

وبهذه المناسبة الطيبة، أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي حرص البرلمان العربي  تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون الوطيدة بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.‏

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الطيبة للشعب المصري الشقيق بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة ‏الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة مهمة من رئيس البرلمان العربي للرئيس السيسي بشأن انتخابات النواب

مصر مرتكز الأمن القومي.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية برئيس البرلمان العربي

للدفاع عن قضايا الأمة.. رئيس الشيوخ يوضح أوجه تعاون المجلس والبرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي: عودة مجلس الشيوخ ستثري الحياة النيابية في مصر

رئيس البرلمان العربي يوجه كلمة لمجلس الشيوخ.. فيديو

عمرو موسي: البرلمان العربي كان يومًا ما مجرد حلم

ترشيحاتنا

رسميا.. المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب

استشاري تغذية: شرب اللبن سبب تضخم البروستاتا

الدوري المصري.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

يسرا تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

المستشار حنفي الجبالي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

عماد الدين حسين: المصالحة مع قطر ليست كاملة وعلى الدوحة تقديم تنازلات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور