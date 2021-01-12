جينكس لصناعة الأدوية تتعاون مع أكبر المصنعين الدوليين لتوفير أحدث التطعيمات

وقعت شركة جينكس الرائدة في صناعة وتطوير الأدوية المبتكرة والأجهزة الطبية بروتوكول تعاون مع اثنين من أكبر مصنعي اللقاحات والأمصال والأدوية عالميًا للحصول على حق الوكالة الحصرية بمنطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع توقيعها عقد وكالة مع احدى اكبر الشركات السويسرية المنتجة لنوع جديد وفعالمن الاختبارات والمسحات الاأوروبية الصنع للكشف عن فيروس "كورونا" وتشخيصه.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة جينكس على دعم القطاع الطبي في مصر وغيرها من الأسواق الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط لمواجهة تحديات الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد، حيث يعد الاختبار الجديد استخدامًا وفاعلية في الدول الأوروبية الكبرى.

تعد "جينكس" بموجب بروتوكول التعاون هي الوكيل لمنطقة الشرق الأوسط وبالأخص مصر والخليج لهذا الاختبار الجديد الذي يعد أحد أهم وأحدث الطرق التي توصل إليها العلم في أوروبا لتشخيص فيروس كورونا، كما يمثل طفرة في الكشف عن الفيروس بدقة تصل إلى 99% دون تدخل معملي، بالإضافة إلى أن هذه المسحة الأوروبية المصنعة فى سويسرا حاصلة على موافقات التسجيل والتداول فى كل من سويسرا وفرنسا وروسيا وألمانيا وبولندا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي كونها من أسرع وأدق الطرق لتشخيص فيروس كورونا.

قالت الدكتورة نيبال دهبه، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنطقة الأسواق الواعدة بشركة جينكس بأن: "نهدف في "جينيكس" إلى توفير أحدث الحلول والعلاجات والأجهزة الطبية المبتكرة التي توفر الدقة والأمان والفاعلية بأفضل الأسعار، كما نحرص على التوجيه الدائم للمستثمر الأجنبي نحو التصنيع المحلى في كل دول المنطقة لأن بلادنا تستحق كل ما هو جديد، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير أحدث ما توصل إليه العلم لمحاربة الوباء، والحرص على زيادة القدرة الإنتاجية و جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع في مجال الدواء، وهو ما دفعنا إلى التعاقد مع المصنعين الدوليين وتوجيه الأنظار إلى قدرتنا الإنتاجية والكفاءة غير المسبوقة لخطوط الإنتاج المحلية التي أبهرت المصنعين من مختلف الجنسيات".

وأضافت دهبه "إن شركة "جينكس" تعد مؤسسة قابضة متعددة التخصصات ذات خبرة متكاملة لدورة منتجات الأدوية منذ صناعتها وتطويرها وصولًا إلى مرحلة التسويق، وتمتلك الشركة ذراعين في الوطن العربي هما شركة جينكس القابضة التي تقوم بالتصنيع و التسويق لمنتجات الشركة ومنتجات الشركات العالمية الأخرى بما لدينا من خبرات فيأكثر من 52 دولة بمنطقة الأسواق الواعدة، وشركة جينكس للاستثمار التي تعد الذراع الاستثماري للمجموعة للعمل على إتاحة فرص الاستثمار مع مستثمرين آخرين في مجالات الأدوية والتصنيع والأجهزة الطبية".

قال آدم الضبع، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة جينكس القابضة:" نحرص من خلال شراكتنا الحصرية مع مجموعة من المصنعين العالميين والأوروبيين في مجال الأدوية والأجهزة الطبية على تقديم إضافة جديدة للسوق العربية ومنطقة الأسواق الواعدة وبالأخص السوق المصري خاصة لمواجهة تحديات فيروس كوفيد، وقد تمكنا من الحصول على وكالة نوع جديد من كواشف ومسحات فيروس كورونا يمثل إضافة جديدة للمنطقة العربية ويعتبر الأحدث في أوروبا حاليًا".

وأضاف الضبع، إن شركة جينكس القابضة لديها محفظة تدار من خلال عدة شركات تحت مظلة الشركة الأم التي تضم مجموعة واسعة من الأعمال و التواجد بأفريقيا والشرق الأوسط وكندا وروسيا، بما في ذلك إنتاج الأدوية الأصلية بموجب ترخيص، والأدوية المُعدلة وراثيًا، واللقاحات، والمكملات الغذائية، والأجهزة الطبية ومعدات المختبرات،بالإضافة إلى كونها الموزع الإقليمي والوكيل للعديد من منتجات التكنولوجيا الحيوية، مشيرًا إلى أن إطلاق الشركة فى مصر هي انعكاس لثقة المستثمرين في السوق المصري الذي يعد جاذبًا لجميع الاستثمارات".



