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أحمد موسى يوجه التحية لـ علي عبد العال على دوره البرلماني.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:58 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
وجه الإعلامي أحمد موسي، التحية للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق على دوره البرلماني.

وقال موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الدكتور علي عبد العال كان يرأس المجلس في وقت هام وبه تشريعات هامة ونجح في مهمته".

ووجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس،  التحية للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق والنواب الذين بذلوا معه كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة مر بها الوطن، والتي اجتازها بثقة ونجاح زعيم مخلص وابن بار من ابناء مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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