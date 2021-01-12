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رياضة

أشرف قاسم يكشف سبب تراجع أداء لاعبي الزمالك

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:02 م
اشرف قاسم
اشرف قاسم
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منتصر الرفاعي ملك موسي
أعرب أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على المصري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري، موضحا أن الفوز صعب جدا وأن الأداء لم يكن قويا، وهذا الأمر طبيعي بسبب ارهاق اللاعبين بعد مباراة الطلائع في السويس في ظل ضيق الوقت.

وأضاف المشرف على الكرة أن الفريق حقق الهدف وحصل على الثلاث نقاط، ونجح في الفوز الرابع على التوالي، ووجه قاسم الشكر للاعبين على الإصرار لتحقيق الفوز، ووجه الشكر للجهاز الفني أيضا كما وجه الشكر للإدارة على المساندة.

واوضح قاسم أن باتشيكو المدير الفني نجح في عمل توليفة للقاء اليوم للتغلب على الارهاق، وشدد على أن إمام عاشور يلعب بثقة ويقدم مستويات متميزة ويستحق التسجيل في المباريات.

الفوز رفع رصيد الزمالك رصيده إلى 16 نقطة يتصدر جدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد المصري عند 10 نقاط يحتل المركز الرابع .
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