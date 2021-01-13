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اقتصاد

رئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ: وضع الاستيراد يمر بمرحلة حرجة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:01 ص
الوضع الاستيرادي
الوضع الاستيرادي
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ولاء عبد الكريم
قال مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، وسكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوضع الاستيرادي حاليا يمر بمرحلة حرجة من ناحيتين: الأولى؛ زيادة أسعار الشحن من الخارج بطريقة لم تحدث من قبل؛ الثانية: زيادة في أسعار البضائع من الهند وأوروبا تقارب من 100%، أما من الصين فالزيادة تقريبا تعادل 400%. 

وأكد مصطفى المكاوي، في بيان له أنه لا يرى مبرر لهذه الزيادات إلا لجشع "الشركات متعددة الجنسيات" والتي تستحوذ على النقل فى العالم كله تقريبا، وهذا يؤدى إلى زيادة النفقات على المستورد وبناء علية الزيادة الجبرية من ناحية المستورد ليغطي تكاليف النقل الباهظة. 

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ونوه المكاوي ب التأخير في الجمارك بسبب عدم تفعيل الشباك الواحد؛ وبهذا يحدث تكدس ضخم فى الموانئ المصرية والتى يتحملها المستورد وبالتالي يتم تحميلها على سعر البضاعة.
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